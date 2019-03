Estnische Doper Tammjärv und Veerpalu geständig!

Der Estnische Ski-Verband (ESL) verurteilt die Blutdoping-Vergehen seiner in Seefeld festgenommenen und am Donnerstag nach Geständnissen wieder entlassenen Langläufer Karel Tammjärv und Andreas Veerpalu scharf! Der Verband sei strikt gegen Doping und arbeite auch mit den österreichischen Behörden an der Aufarbeitung der Hintergründe, hieß es in einer ESL-Mitteilung am Freitag. Die estnische Zeitung „Postimees“ spricht davon, dass diesmal kein Ausweg aus der Krise zu sehen ist.