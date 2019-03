Evelyn Burdecki spricht über ihre sechs Affären

Jetzt spricht sie Klartext

All das wollte die toughe Blondine nicht länger auf sich sitzen lassen und räumte jetzt im Interview mit den derzeit wildesten Gerüchten auf. Über ihre angeblichen Männergeschichten sagt sie: „Ich hatte noch nie sechs Stück. Ich komm gerade mal so mit einem klar. Deswegen glaub ich bei sechs Stück hätte ich keine Haare mehr am Kopf.“ Damit meint sie vermutlich, sie würde sich bei so vielen Männern vor Verzweiflung und Stress die Haare ausreißen.