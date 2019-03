Neues Paracelsusbad schwimmt davon

Die Arbeiten am Paracelsusbad in Salzburg laufen gerade auf Hochtouren, denn schon im Sommer sollen die ersten Wasserratten ihre Runden in den Becken ziehen können. Doch jetzt kam es zu einer Panne: Am Freitag wurde eine Probefüllung eines Beckens durchgeführt. 360 Kubikmeter Wasser wurden laut ersten Informationen eingefüllt, doch ein gutes Drittel davon verschwand relativ schnell wieder aus dem Becken, das im fünften Obergeschoss liegt. Das Nass bahnte sich seinen Weg durch die Stockwerke. Die Feuerwehr musste anrücken, um es abzupumpen.