Erneut weniger Arbeitslose, mehr offene Stellen

Rückgang in allen Bundesländern

Die Zahl der Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer zusammengerechnet sank in allen Bundesländern: Den stärksten Rückgang gab es in der Steiermark (minus elf Prozent), gefolgt vom Burgenland (minus 10,1 Prozent), Tirol (minus 9,7 Prozent), Kärnten (minus 9,4 Prozent), Niederösterreich (minus 7,9 Prozent), Oberösterreich (minus 7,7 Prozent), Wien (minus sechs Prozent), Salzburg (minus 5,7 Prozent) und Vorarlberg (minus fünf Prozent).