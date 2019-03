Kardinal Schönborn warnt vor Sicherungshaft

Kardinal Christoph Schönborn hat sich am Freitag gegen die politischen Pläne zur Einführung einer Sicherungshaft für Asylwerber ausgesprochen. „In allen Diktaturen der Welt werden Menschen aus bloßem Misstrauen in Haft genommen“, so Kardinal Christoph Schönborn in einer Aussendung am Freitag. Der Generalsekretär der Bischofskonferenz, Peter Schipka, sprach von einem „Anschlag auf die Menschenrechte“.