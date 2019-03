Fotogalerie: Am Unsinnigen waren die Narren los

Schwaz: Ausgelassene Stimmung bei Jung und Junggebliebenen herrschte auch in Schwaz. Lucia und Matthias stürzten sich mit Mama Riccarda ins bunte Faschingstreiben (1. Bild). Die süßen „m&m“-Ladies Barbara, Susanne und Angela hielten, was ihre Verkleidungen versprachen und teilten fleißig Süßigkeiten aus (2. Bild). Die Damen in Form von Frühling, Sommer, Herbst und Winter vergnügten sich mit der fünften Jahreszeit, dem Fasching (3. Bild).