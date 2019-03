„Deadly Class“: Die gefährlichsten Schüler

Reagan, der Tag der Toten und Phencyclidine

Die Serie um die kreativen Problemlöser ist nichts für schwache Nerven. Zeichentrickscartoon, die manchmal an ‘Yellow Submarine‘ erinnern wechseln sich mit gut choreographierten Kämpfen ab. Wo Blut fließen kann, wird Blut fließen. Dazwischen ist Marcus (Benjamin Wadsworth) der sich an dieser Schule in der untersten Hierachie als sogenannte Ratte wieder findet. Als Schulleiter treffen wir auf Master Lin (Benedict Wong „Doctor Strange“), der fast noch mehr Geheimnisse birgt, als er versucht zu schützen. Die anderen wichtigen Klassenkameraden werden von Saya Kuroki (Lana Condor „To All the Boys I‘ve Loved Before“), Maria Salazar (María Gabriela de Faría), Willie Lewis (Luke Tennie), Billy Bennett (Liam James) und Chico (Michel Duval) repräsentiert. Diese Teenager decken das komplette Spektrum ab. Von der todessehnsüchtigen Latina, über den liebenswerten Punk mit Vaterkomplex und dem jungen, missverstandenen afroamerikanischen Anführer der F.W.O. (First World Order) Die Hierachien werden vorgestellt, aber gleichermassen wieder aufgebrochen um den Beziehungen unter den Charaktern möglichst viel Platz zu bieten.



Die ersten paar Folgen sind bereits exklusiv bei SyFy auf Deutsch einsehbar und überzeugen duch eine gute Mischung aus Spannung, Drama und Coming-of-Age. Der Soundtrack bleibt mit Größen wie ‘Depeche Mode‘, ‘The Cure‘ und ‘The Go-Go‘s‘ noch lange nach dem Abspann im Kopf.