Polizeischüler erschießt aus Versehen Kollegen

Psychologische Betreuung für Angehörige und Kollegen

In der Unterkunft in Würzburg, in der sich die Tragödie ereignete, sind nach „Bild“-Informationen einige Hundert Polizisten untergebracht - neben Polizeianwärtern auch Beamte, die bereits länger im Dienst der Bereitschaftspolizei sind. Noch in der Nacht sei eine psychologische Betreuung von Angehörigen der Polizeischüler und Kollegen organisiert worden.