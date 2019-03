Amazon nimmt Bestellknöpfe aus dem Sortiment

Das weltweite Aus für den „Dash“-Button sei keine Folge der Niederlage in München, betonte Amazon. „Die Entscheidung des Oberlandesgerichtes München steht in keinerlei Zusammenhang mit der Entscheidung, den Dash-Button weltweit nicht weiter anzubieten“, sagte Amazon-Manager Tim Freystedt. Grund sei, dass Kunden zunehmend andere Angebote zum Nachordern nutzten. So bietet Amazon etwa den „Dash Replenishment Service“, bei dem vernetzte Hausgeräte automatisch nötige Verbrauchsmittel nachbestellen. Außerdem können Kunden auch per Sprachbefehl an Amazons Assistentin Alexa über entsprechende Lautsprecher Artikel nachordern.