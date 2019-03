Wen wir nach dem Ball beim Würstelstand trafen

Nicht nur traumhafte Roben und der Walzer machen den Wiener Opernball aus, die Ballnacht soll ja auch ein kulinarisches Highlight sein. Viele der Gäste eröffnen den Abend gern mit einem exquisiten Dinner. krone.tv hat im Grand Hotel nachgefragt, was auf dem Opernballmenü steht. Und der Klassiker nach dem Ball ist seit jeher der Würstelstand Bitzinger. Man will ja schließlich nicht mit leerem Magen schlafen gehen. krone.at hat in den frühen Morgenstunden ebendort vorbeigeschaut.