Regierungsjet-Panne: Deutscher Minister gestrandet

In den vergangenen Monaten war es immer wieder zu Pannen bei der deutschen Flugbereitschaft gekommen. Bundeskanzlerin Angela Merkel kam deswegen im November zu spät zum G20-Gipfel in Buenos Aires, Entwicklungsminister Gerd Müller musste auf einer Reise Mitte Jänner gleich zwei Verzögerungen in Kauf nehmen und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier saß Ende Jänner in Äthiopien fest.