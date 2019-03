Mutiger Mitarbeiter stoppt frechen Ladendieb

Ein 47-Jähriger tschechischer Staatsbürger begab sich am 28. Februar 2019 gegen 13.15 Uhr in ein Sportgeschäft in Asten. Er hatte eine präparierte Tasche bei sich und steckte im Geschäft insgesamt fünf hochpreisige Jacken in diese. Nachdem einem Angestellten das Verhalten des Beschuldigten verdächtig vorkam, beobachtete er ihn und konnte sehen, wie er sich mit einer Jacke, die ihm augenscheinlich zu klein war, in eine Umkleidekabine begab.