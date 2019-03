Foda: „Aufwand hätten wir uns sparen können“

Ohne Barnes gibt’s am 12. März den Teamkader für den Start zur EM-Quali. Mit Überraschungen?

Die vergangenen Wochen waren intensiv, wir waren extrem viel unterwegs. In Österreich, England und Deutschland, wo wir auch bei Zweitligaspielen waren. Auch Neo-Legionär Peter Zulj haben wir in Anderlecht beobachtet. Sonntag sind wir bei Sturm gegen LASK. Nach diesem Match setz ich mich mit meinen Assistenten Thomas Kristl und Imre Szabics nochmals zur genauen Analyse zusammen.