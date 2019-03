Transfusion im Transporter? Doping-Arzt geständig

Die Tatsache, dass sich der Doping-Arzt vollständig geständig zeigt, könnte eine Lawine ins Rollen bringen. „Die fünf von Schmidt mit Blutkonserven versorgten und in Seefeld festgenommen Langläufer sind wohl nur die Spitze des Eisberges“, schreibt die „Bild“. Und schildert Details: zum Beispiel von einer Transfusion in einem Transporter, weil kein Hotelzimmer zur Verfügung stand. 50-60 Sportler (Schwimmer, Radsportler, Fußballer, Handballer und Leichtathleten) sollen in der Praxis von Schmidt behandelt worden sein. Die Praxis war sogar offizielle Prüfungsstelle des Landessportbundes Thüringen. Bis ihr am Donnerstag die Lizenz entzogen wurde.