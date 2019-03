Marsimoto: Zwischen Fantasie und Realität

Der heutigen Jugend sagt man nur allzu gerne nach, viel konservativer als ihre Elterngeneration zu sein. Eine Tschick im Beisl? Pfui, deibel. Was? Du hast schon wieder zwei Bier zu viel getrunken? Also „Beidl“ darf man aber wirklich nicht sagen! Politische (Über)Korrektheit in allen Lagen. Dass es doch auch anders geht, beweist ein trashgeschmackssicheres Publikum im Wiener Gasometer. Im „Green Wien“, wie ihr unentwegt über die Bühne fegender Held Marsimoto mit verschmitztem Lachen sagen soll, da dürfen ruhig noch die Blunts gerollt werden und das THC durch die Lüfte wabern. Ganz voll kriegt die marsianische Kunstfigur mit dem grünen Ganzkörperanzug die Halle aber nicht. Da die Opernballdemonstrationen heuer scheinbar ausfielen, haben sich womöglich doch ein paar Unentschlossene für das ein Kilometer entfernte Modeselektor-Konzert in der Wiener Arena entschieden. „Marsi“ und seinen bouncenden Jüngern ist das freilich egal, denn wo drüben die Beats drücken und die Visuals blenden, huldigt er mit seiner hochgepitchten Stimme lieber dem Dolce Vita im Amsterdam-Style.