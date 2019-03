Die Abrechnung gleich zum Festival-Auftakt

Aufgekocht „Cocktailmixen im Darwin’s und Schnecken essen im Eulenspiegel stehen bereits auf meiner Liste.“ Dass Sandra Woglar-Meyer das Kulinarikfestival „Eat & Meet“ voll auskostet, liegt nicht nur daran, dass sie als neue Altstadt Marketing-Chefin Präsenz zeigen muss. „Ehrlich gesagt - mir liegt das Kochen gar nicht“, gestand sie Donnerstag bei der Eröffnung in der „Gans“. Na, da hat sie Glück, dass sie Wolfram Siebeck nicht unter seine Fittiche nahm. Deutschlands Gourmet-Prophet wetzte in seinen Kritiken in der „Zeit“ nämlich ordentlich die Messer.