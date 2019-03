Tod nach RiFF-Besuch: Gast an Erbrochenem erstickt

„Haben unsere Pilze unter keinen Umständen in China gekauft“

Auch die Theorie, wonach eine mit Morcheln verwechselte Giftmorchel schuld an der Tragödie sei, ist noch nicht ganz vom Tisch. Am Donnerstag dementierte der Besitzer des Lokals, der deutsche Sternekoch Bernd H. Knöller, Berichte, dass er die Pilze aus China importiert habe. Er beziehe seine Pilze von einem autorisierten Händler in León, wie es viele andere spanische Restaurants tun würden. „Unter keinen Umständen haben wir sie in China gekauft“, stellte er auf Twitter klar.