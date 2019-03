Mindestens 25 Tote bei Terroranschlag in Somalia

In der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind am Donnerstag bei einer schweren Explosion mindestens 25 Menschen getötet worden. Ein Selbstmordattentäter sei an dem Angriff beteiligt gewesen, sagte ein Polizeioffizier der Deutschen Presse-Agentur. Die Terrormiliz Al-Shabaab reklamierte die Tat für sich.