Starb Julen (2) erst DURCH die Rettungsarbeiten?

„Der Einsatz mit der Spitzhacke, insgesamt zehn Schläge zwischen 17.30 Uhr und 21 Uhr am Unglückstag (Julen war kurz vor 14 Uhr in den Schacht gefallen), ist das Einzige, was die körperlichen Wunden am Kopf und am Schädel des Minderjährigen verursachen konnte“, zitiert die spanische Zeitung „El Pais“ aus dem Bericht eines Architekten über das Unglück, den die Anwälte einer Untersuchungsrichterin in Malaga vorlegten.