Vermisste Rebecca (15): Verdächtiger festgenommen

Laut „Bild“ hat der nun Festgenommene, der Schwager der 15-Jährigen, Rebecca zuletzt lebend gesehen. Die Schülerin hatte das Wochenende, an dem sie verschwunden war, im Haus ihrer Schwester und deren Mann im Berliner Stadtteil Neukölln verbracht. Als sie am darauf folgenden Montag nicht in der Schule erschien, wurde sie als vermisst gemeldet.