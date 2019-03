LASK-Verteidiger kämpft mit mysteriösen Schmerzen

Einsatz wackelt

Ergebnis: Es ist keine knöcherne Verletzung und auch keine muskuläre. Wobei die Diagnose nichts an den Schmerzen des 29-Jährigen ändert. „Es wird wohl auch eine Gefühlsentscheidung, ob es am Sonntag in Graz gehen wird oder nicht“, sagte der Routinier vorm Spiel beim Tabellenfünften Sturm. Vor dem aber zumindest die zuletzt leicht erkrankten Gernot Trauner und Samuel Tetteh gestern im Training wieder dabei waren. Ebenso der zuletzt am Knie angeschlagene Australier James Holland.