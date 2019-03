Elle Macpherson mit Fußverletzung am Opernball

Richard Lugners Opernball-Stargast Elle Macpherson ist für eine rauschende Ballnacht bereit. Das australische Model präsentierte am Donnerstagabend ihr Outfit, ein schwarzes Kleid des englischen Labels Nevana. Macpherson wählte das Outfit aus Taft und Spitze, weil es „schlicht und elegant“ sei. Ob sie später am Abend noch ein Tänzchen mit ihrem charmanten Gastgeber wagen wird, ist allerdings fraglich. Bei ihrem Sturz nach der Pressekonferenz in der Lugner City am Mittwoch hatte sich die Beauty nämlich am Fuß verletzt.