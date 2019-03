150 km/h & mehr - WM auf „Horror-Bahn“ in Whistler

Auch bei den Frauen führt der Weg zu Gold über die Deutschen und die Nordamerikanerinnen. Olympiasiegerin und Gesamtweltcup-Siegerin Mariama Jamanka aus Deutschland peilt in Kanada ihre erste Einzel-WM-Medaille an. Ihre Hauptrivalin ist die US-Amerikanerin Elana Meyers Taylor, die als WM-Spezialistin gilt, nachdem sie zuletzt 2015 in Winterberg und 2017 in Königssee zweimal en suite Gold geholt hatte.