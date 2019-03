Karfreitag: Jetzt beginnt eine Flut an Klagen

Parallel zu alledem könnte laut dem renommierten Verfassungsjuristen Theo Öhlinger auch die eine oder andere Beschwerde vor dem Arbeitsgericht aufschlagen. So oder so: „Eine Entscheidung wird es frühestens in einem halben Jahr geben“ - also lange nach dem heurigen Karfreitag. Öhlinger selbst zählt übrigens zu jenen, die den Klagen kaum Chancen einräumen.