Grüne und FPÖ fetzten sich vor 300 Jungwählern

Jede Stimme zählt – das wissen Salzburgs Politiker. Am Donnerstag hatten sie die Möglichkeit, 300 jugendliche Erstwähler von sich zu überzeugen. Die Bürgermeisterkandidaten aller Parteien bzw. deren Vertreter stellten sich einem Jugend-Check und dabei ging es nach zähem Beginn in den letzten Minuten heiß her.