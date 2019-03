BMW Steyr schafft mehr Platz für Benzinmotoren

Das Diesel-Bashing hemmt die Kauflust an Autos mit dem einst so beliebten Antrieb, Benziner legen stark zu, Elektro-Pkw sind im Kommen. Der Wandel in Sachen Mobilität schlägt sich auch auf das BMW-Werk in Steyr nieder: Dort lagen 2018 die Stückzahlen der produzierten Diesel- und Benzin-Motoren fast gleichauf.