Auftakt für die nächste Brücke über die Donau

Politiker setzten symbolisch ersten Bau-Anker

Eine kleine Demo gegen die A26, so heißt der verbliebene halbe Westring, gab’s tatsächlich, doch die große Party hatte mehr Teilnehmer, darunter Politik-Spitzen aus dem Bund, vom Land Oberösterreich und aus der Stadt Linz. Sie setzten gemeinsam mit den Asfinag-Managern den symbolischen ersten Bau-Anker in die Felswand am südlichen Donauufer. An solchen Ankern werden die Stahlseile, die die pfeilerlose Hängebrücke tragen, festgemacht.