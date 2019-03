„Baumi“ im Gipfel unter Druck

In der 2. Liga steht Freitagabend in der zweiten Frühjahrsrunde ein Spiel im Fokus: Die SV Ried muss zum Gipfel nach Wattens. Die Truppe von Gerald Baumgartner steht gegen den Tiroler Leader nach dem mageren 1:1 zum Auftakt gegen Vorwärts Steyr unter Zugzwang, will sie die Chance auf den Titel und Aufstieg in die Bundesliga wahren. Diesen hat Wattens dank Präsidentin Diana Swarovski weiter voll im Visier – die 47-Jährige aus dem Kristall-Imperium arbeitet hart, das Infrastruktur-Problem im Aufstiegsfall zu lösen.