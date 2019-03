Kellnerin (32) stahl, um ihrem Pferd zu helfen

In einem Kuvert in ihrer Handtasche verstaute die bekannte Gastronomin stets die Tageslosung und stellte sie in ihrem Büro neben dem Schreibtisch ab. Die engsten Mitarbeiter hatten Zugang zu dem Raum im Familienbetrieb. 2010 fiel der Geschäftsfrau zum ersten Mal auf, dass Geld fehlte, erzählt sie Strafrichter Martin Wolf. Im Jahr 2018 wurde schließlich eine Videokamera installiert. Und tatsächlich – eine vertraute Mitarbeiterin und Freundin der Familie wurde dabei erwischt, wie sie 500 Euro aus dem Kuvert nahm. „Meine Mandantin bereut ihre Taten zutiefst“, ergreift Verteidiger Raimund Hofmann das Wort. 3000 Euro hat die Angeklagte bereits zurückbezahlt, im Gerichtssaal übergibt sie der Geschädigten noch einmal 10.000 Euro.