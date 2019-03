Böse! Kroos als lahmer „Diesel-Traktor“ verspottet

Real Madrid 0, FC Barcelona 3 - keine Frage, das Semifinal-Rückspiel in der spanischen „Copa Del Rey“ hat wohl eher nicht zu Glückseligkeit und Wohlbefinden in der Madrider „Reichshälfte des spanischen Fußballs beigetragen! Bei den “Königlichen„ verliert man nicht gerne - und schon gar nicht gegen den FC Barcelona. Kein Wunder also, dass sich nach der Real-Heimpleite von Mittwoch heftige Kritik an den Spielern und am Trainer regte. Den Vogel schoss dabei Ex-Coach Bernd Schuster ab, der vor allem Toni Kroos mehr oder weniger “vernichtend" kritisierte…