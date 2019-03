Ins abgelegene Dorf am schönsten Ende der Welt

Wir spazieren zunächst in gleichbleibender Richtung weiter und nach einem kurzen Anstieg in einem Rechtsbogen an der Kirche vorbei. Malerische (Bauern)häuser prägen das außergewöhnliche Bild. Im Vordergrund präsentieren sich zudem bald die Nordwände des Rofans, mit jedem Schritt offenbart sich mehr und mehr eine Welt, in der die Zeit wohltuend still zu stehen scheint. „Zum Rofanlift Steinberg“ heißt es dann. Das kleine Skigebiet besteht aus zwei Schleppliften und einem Übungslift – Skiromantik pur.