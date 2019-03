„Erschreckend, wie man mit Minderheiten umgeht“

Superintendent Olivier Dantine, in der evangelischen Kirche oberster Vertreter von rund 16.000 Mitgliedern in Salzburg (und 11.000 in Tirol), kritisiert die Karfreitags-Entscheidung scharf: „Wo die Minderheit am kleinsten ist, trifft es sie besonders hart.“ Er sieht massive Auswirkungen.