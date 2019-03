Supersportler Ginetta: Überraschender Carbon-Brite

Schon bald will Ginetta sein neues Flaggschiff auf den Markt bringen: Für Ende 2019 ist der Produktionsstart geplant, erste Auslieferungen sind für Anfang 2020 vorgesehen. Bei den Stückzahlen verfolgt Ginetta das bescheidene Ziel von 20 Fahrzeugen pro Jahr, was gewiss auch dem Preis geschuldet ist: Das Fahrzeug kostet um 400.000 Pfund, was umgerechnet derzeit rund 470.000 Euro entspricht.