Bullen-„Lehrer“ vor erster Prüfung

Rose hat vor „Professor“ Vallcis erstem großen Zapf - („Wäre ich nicht Fußballer, wäre ich wohl Lehrer geworden“) - aber kein Lampenfieber: „Albert hat seine Arbeit bisher ordentlich gemacht, ich habe Vertrauen. Er hat am Samstag die Möglichkeit, das von Anfang an zu zeigen!“ Agiert er ähnlich souverän wie bei Antworten in Englisch, dürfte das kein Problem sein. Der baumlange Steirer soll jedenfalls hinten helfen, Salzburgs letzte verbliebene Superserie von 56 Heimspielen in Serie ohne Niederlage am Leben zu halten, die erste Liga-Pleite - 0:2 bei Rapid - sofort abhaken zu können.