Marco Rose hat „höchsten Respekt“ vor Mateschitz

„Ich habe höchsten Respekt vor der Person Dietrich Mateschitz, denn was der alles leistet in Sachen Sport, ist unglaublich“, erklärte Rose am Donnerstag in einer Salzburg-Pressekonferenz. An der Situation hat sich grundsätzlich nichts geändert. „Es ist ganz klar, dass Red Bull Salzburg für mich erster Ansprechpartner ist, weil ich sehr viel Dankbarkeit gegenüber diesem Verein empfinde.“