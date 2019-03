Kardashian lässt YouTube wegen „Momo“ reagieren

„Momo“ versteckt sich in Kindervideos

Denn während die unheimliche Frau mit Vogelbeinen, die 2018 erstmals in Erscheinung trat, anfangs mit persönlichen Botschaften und Schockfotos über Whatsapp Angst und Schrecken verbreitete, soll sie jetzt auch in YouTube-Videos für Kinder auftauchen. Und damit ist die Gefahr besonders groß: Versteckt in Zeichentrickserien wie „Peppa Wutz“ ist sie nämlich nicht auf Anhieb erkennbar und erreicht mit den Kindern die schwächste Zielgruppe.