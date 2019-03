Amazon muss telefonisch nicht erreichbar sein

Online-Händler wie Amazon müssen für die Kommunikation mit Kunden keine Telefonnummer zur Verfügung stellen. Dafür hat in einem Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof am Donnerstag in seinem Schlussantrag Generalanwalt Giovanni Pitruzzella ausgesprochen. Es müsse aber eine „schnelle Kontaktaufnahme und eine effiziente Kommunikation garantiert“ sein, so Pitruzella.