Sicherungshaft: „Schutz der eigenen Bevölkerung“

Zusätzliches Personal in Nachtstunden in Asylquartieren

Waldhäusl kündigte eine Initiative an, die zusätzliches Sicherheitspersonal in den Nachtstunden in Asylquartiere bringen soll, in denen es „Gefährder“ gebe. Es gehe dabei um die Sicherheit der Bevölkerung ebenso wie in den Häusern selbst. Die Maßnahme für bis zu vier Unterkünfte in Niederösterreich werde 500.000 Euro pro Jahr kosten, sagte der Landesrat auf Nachfrage. Derzeit gebe es einen Sicherheitsdienst bereits in Greifenstein in der Gemeinde St. Andrä-Wördern (Bezirk Tulln). Diese Maßnahme sei von der kommunalen Politik auch „gewünscht“.