Todes-Challenge nun in „Fortnite“ und Kindervideos

„Sie kann dich bis in deine Träume verfolgen und dich töten“

Viele Eltern in Großbritannien und auch in den USA berichten, dass ihre Kinder nachts nicht mehr schlafen könnten und in Tränen ausbrechen würden, wenn man sie auf „Momo“ ansprechen würde. Denn die Fratze habe ihnen gesagt, sie dürften nicht darüber sprechen, sonst würde ihrer Mama etwas passieren. Eine Mutter erzählte der „Daily Mail“, ihre fünfjährige Tochter habe sich die Haare abgeschnitten, weil „Momo“ es ihr befohlen habe. Eine Sechsjährige sagte: „Sie kann dich bis in deine Träume verfolgen und dich töten.“