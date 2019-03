YouTuber setzt Promis auf den roten Stuhl

Am 10. März wird sich der österreichische Kabarettist Alex Kristan im Stadtsaal in der Mariahilfer Straße auf dem roten Stuhl den Fragen von Bernhard Egger stellen - noch sind Restkarten erhältlich - und Einblicke in sein Berufsleben geben sowie gegebenenfalls den einen oder anderen Schwank erzählen. „Dabei werde ich unter anderem darauf eingehen, ob es ein von Gott gegebenes Talent ist, wenn man Stimmen von Menschen so glaubwürdig parodieren kann, oder ob so etwas auch erlernbar ist“, so Egger.