Ex-Polizeichef: Wien darf nicht Berlin werden!

Beim Europäischen Polizeikongress in Berlin taten sich tiefe Abgründe auf. So werden allein in Deutschland 71.000 Polizisten pro Jahr verletzt. „Wien ist eine sichere Stadt, doch wir dürfen nicht zu Berlin werden“, so Karl Mahrer. Ein Blick auf das Bildungssystem in der Bundeshauptstadt zeigt, dass jeder zweite Schüler Deutsch nicht als Umgangssprache spricht. Derzeit verlassen etwa 30 Prozent der Jugendlichen die Pflichtschule, ohne rechnen, schreiben oder sinnerfassend lesen zu können. 2017 betrug der Anteil ausländischer Straftäter 51 Prozent.