Neuer Skiverbund von Saalbach, Zell und Kaprun

Die Gigantomanie im Wintertourismus geht weiter: Am Donnerstag gaben die drei größten Pinzgauer Skigebiete - der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, Schmitten in Zell am See und Kitzsteinhorn Kaprun - bekannt, dass sie ab kommenden Winter eine gemeinsame Super-Skikarte anbieten wollen: die „ALPIN CARD“