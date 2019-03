Todeslawine: Suche nach Verschüttetem abgebrochen

Nach einem tödlichen Lawinenabgang in den Ammergauer Alpen in Bayern in Grenznähe zu Tirol am vergangenen Samstag haben die Einsatzkräfte die Suche nach dem vermissten 43-Jährigen Mittwochabend vorerst abgebrochen. Am Donnerstag sei es zu warm geworden, zudem sollen Niederschläge einsetzen, hieß es seitens der Polizei. Die Lawinengefahr sei zu groß. Ein Sucheinsatz wäre daher momentan zu gefährlich. Die Suche soll aber in der kommenden Woche noch einmal fortgesetzt werden.