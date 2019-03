Österreicher arbeiten mehr als der EU-Schnitt

Anwalt wird Gesetz vor VfGH bekämpfen

Etliche Experten bezeichnen die Regelung als rechtswidrig. Der Kärnter Anwalt Michael Sommer kündigte am Donnerstag sogar an, das Gesetz zu bekämpfen und für evangelische Arbeitnehmer direkt an den Verfassungsgerichtshof (VfGH) heranzutreten. Arbeitsrechtler Wolfgang Mazal hingegen bezeichnete den Eingriff auf Ö1 für gerechtfertigt und rechtlich wohl haltbar.