Will Ferrell beehrt das Hotel Sacher

In Wien tummeln sich diese Tage die Schönen und Reichen. Doch nicht nur für den Opernball sind hochkarätige Stars in die österreichische Hauptstadt gereist. Die Schauspieler Julia Louis-Dreyfus und Will Ferrell stehen für ihren neuen Film „Downhill“ vor der Kamera, der Wien und Ischgl als Schauplatz hat.