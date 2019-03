Pferd ging durch: Mädchen von Kutsche geschleudert

Zwei Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren sind am Mittwoch bei einem Unfall in Zirl (Bezirk Innsbruck-Land) von einer Kutsche geschleudert worden. Laut Polizei war das Pferd aus unbekannter Ursache plötzlich durchgegangen. Die Fahrt endete schließlich in einem Zaun.