Regierung hebt jetzt auch Wahlkampfkostengrenze an

In Summe erhalten die Parteien damit heuer gut 43 Millionen Euro vom Bund. Davon fließen 9,9 Millionen Euro an die ÖVP, 8,49 Millionen an die SPÖ und 8,21 Millionen Euro an die FPÖ. Die NEOS erhalten 1,85 und die Liste Jetzt 1,58 Millionen Euro. Die Sonderförderung für die EU-Wahl wird erst nach der Wahl entsprechend der Stimmenzahl vergeben. Hier steht auch die Gesamtsumme noch nicht exakt fest, weil die Zahl der Wahlberechtigten erst ermittelt wird. Basierend auf den Werten der EU-Wahl 2014 wären es aber gut 13 Millionen Euro.