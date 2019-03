Kuh-Attacke: Und wie wäre es mit Hausverstand?

Diesen Hausverstand - so habe ich geglaubt - sollte man eigentlich bei allen voraussetzen können. Doch dem ist, wie die Realität gezeigt hat, leider nicht so. Daher bleibt dem Gesetzgeber gar nichts anderes übrig, als die Gesetze zu ändern. Wieder eine Vorschrift mehr - doch wenn es hilft, künftig Leben zu retten, dann soll das so sein. Wir leben halt in einer Welt, in der immer einer Schuld sein muss. Da muss dann halt auch alles bis ins letzte Detail geregelt und ausjudiziert werden.