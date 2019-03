Conchita tanzt mit Minister Moser am Opernball

Conchita soll zu Teilnahme an EU-Wahl motivieren

Mosers Besuch beim Opernball wird vor allem ein Zeichen Richtung EU-Wahl am 26. Mai sein, zu deren Teilnahme auch Conchita als Werbefigur motivieren soll. In der Loge des Justizministers nehmen auch seine Ehefrau Daniela und die albanische Justizministerin Etilda Gjonaj Platz.