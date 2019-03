Sägespäne fingen Feuer: Sägewerk in Flammen

„Die herrschenden Witterungsverhältnisse begünstigen die Entstehung und Ausbreitung von Waldbränden besonders“, so in der Verordnung. Die Trockenheit begünstige nämlich die Entfachung eines Brandes. Deshalb herrscht ab sofort Rauch- und Feuerverbot in der Nähe der Wälder und in gefährdeten Bereichen. Verstößt jemand gegen dieses Verbot, muss er mit einer Geldstrafe von bis zu 7270 Euro oder mit einer Freiheitsstrafe von bis zu vier Wochen rechnen.